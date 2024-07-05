Нагельсман прокомментировал игру с Испанией

Наставник сборной Германииотреагировал на неудачу своей сборной в игре против Испании в четвертьфинале Евро-2024.

«Поздравляю Испанию с выходом в полуфинал. В первом тайме игра была слишком открытой. Во втором тайме мы были лучше, а с 60-й минуты мы были явно сильнее. Наш поздний гол был вполне заслуженным.

Я сказал игрокам, что они не заслуживают выбывания из соревнования. Мы все скучаем по своим семьям, но никто из нас не хотел покидать турнир. С самого начала этих последних шести недель в сборной царила очень хорошая атмосфера. Можно сказать, что мы отдали всё, чтобы выиграть эту игру».

Календарь и таблица Евро-2024

Каждый игрок, независимо от того, выходил ли он в стартовом составе или находился на скамейке запасных, отдал все силы, чтобы выиграть«, — цитирует Нагельсмана официальный сайт УЕФА.