Мбаппе о Роналду: Он останется легендой футбола, но мы надеемся на победу завтра

Нападающий сборнойназвал форвардалегендой футбола.

«(Сыграть против Роналду) большая честь для меня, все знают, как я восхищаюсь им. Мы по-прежнему поддерживаем связь. Он останется легендой футбола, но мы надеемся на победу завтра.

Завидую ли я? Нужно ценить то, что он есть и то, каким он был. Криштиану — уникальный игрок. Его биография говорит сама за себя. Я уважаю его.

Роналду уникален! Такой игрок только один. Я просто хочу идти по его стопам. Надеюсь, напишу великую страницу в "Реале", но она будет другой», — сказал Мбаппе RMC Sport.

Напомним, что сборная Франции встретится с Португалией в рамках 1/4 финала Евро-2024 завтра, 5-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.