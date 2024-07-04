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    Мбаппе о Роналду: Он останется легендой футбола, но мы надеемся на победу завтра

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    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе назвал форварда Португалии Криштиану Роналду легендой футбола.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «(Сыграть против Роналду) большая честь для меня, все знают, как я восхищаюсь им. Мы по-прежнему поддерживаем связь. Он останется легендой футбола, но мы надеемся на победу завтра.

    Завидую ли я? Нужно ценить то, что он есть и то, каким он был. Криштиану — уникальный игрок. Его биография говорит сама за себя. Я уважаю его.

    Роналду уникален! Такой игрок только один. Я просто хочу идти по его стопам. Надеюсь, напишу великую страницу в "Реале", но она будет другой», — сказал Мбаппе RMC Sport.

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