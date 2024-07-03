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    Куман: Нидерландам важно показывать хорошую игру

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Нидерландов
    Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман дал комментарий после победы над Румынией (3:0) в 1/8 финала Евро-2024.

    Рональд Куман
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    Рональд Куман

    «Иногда трудно объяснить причины плохой или хорошей игры. Начало сегодняшнего матча было трудным, но в итоге мы нашли свою игру и доставили им проблемы. Только второй гол занял слишком много времени.

    У нас в команде собраны большие таланты. Конечно, нам нужно что-то выиграть, чтобы люди сравнили это поколение с 1988-м (когда Нидерланды выиграли чемпионат мира. — Sport24). Футбол с тех пор изменился. В последних матчах вы могли заметить, что у всех команд возникают проблемы с выходом в следующий круг.

    Конечный результат всегда важнее всего. Однако мы голландцы, и нам необходимо показывать хорошую игру. Сегодняшнее выступление в целом было выдающимся. Это то, что необходимо нам, чтобы продолжать играть на этом турнире. Если наша игра станет хуже, до финала мы не дойдем», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    В четвертьфинале Евро Нидерланды сыграют с победителем матча Австрия — Турция.

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