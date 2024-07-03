Куман: Нидерландам важно показывать хорошую игру

Наставник сборной Нидерландовдал комментарий после победы над Румынией (3:0) в 1/8 финала Евро-2024.

«Иногда трудно объяснить причины плохой или хорошей игры. Начало сегодняшнего матча было трудным, но в итоге мы нашли свою игру и доставили им проблемы. Только второй гол занял слишком много времени.

У нас в команде собраны большие таланты. Конечно, нам нужно что-то выиграть, чтобы люди сравнили это поколение с 1988-м (когда Нидерланды выиграли чемпионат мира. — Sport24). Футбол с тех пор изменился. В последних матчах вы могли заметить, что у всех команд возникают проблемы с выходом в следующий круг.

Конечный результат всегда важнее всего. Однако мы голландцы, и нам необходимо показывать хорошую игру. Сегодняшнее выступление в целом было выдающимся. Это то, что необходимо нам, чтобы продолжать играть на этом турнире. Если наша игра станет хуже, до финала мы не дойдем», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

В четвертьфинале Евро Нидерланды сыграют с победителем матча Австрия — Турция.