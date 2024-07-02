ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виллиан ЖозеС детства красно-белый и забивал «Зениту». Бразилец Виллиан заменит «Спартаку» Промеса
    Все новости спорта

    Мартинес: Секрет Португалии — Диогу Кошта

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Португалии Португалия Сборная Словении
    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Словенией (0:0, 3:0 по пен.) в 1/8 финала Евро-2024, отметив вклад Диогу Кошты.

    Роберто Мартинес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберто Мартинес

    Голкипер португальцев отразил все три удара в серии пенальти и не дал Беньямину Шешко забить один на один в концовке дополнительного времени.

    «У нас было много моментов на протяжении 90 минут, мы играли очень хорошо, думаю. Но становится сложно, если мы не забиваем первыми. Также контролировать мяч не помогал и газон. А мы много владели мячом, поэтому было очень тяжело.

    Мы получили возможность показать свою страсть, показать, что команда способна выложиться на максимум и победить.

    Теперь нас ждет совершенно другая игра, мы будем играть с совершенно другой командой, Францией. А сегодня все португальцы заслужили праздник.

    Думаю, секрет Португалии — Диогу Кошта. Он главный секрет европейского футбола, и сегодня он проявил себя. Сегодня, думаю, он вышел на совершенно новый уровень. Его сэйв в ситуации с выходом один на один был потрясающим. После этого ему хватило концентрации на то, чтобы парировать три удара с точки подряд. Нам следует гордиться им», — приводит слова Мартинеса Record.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды не станут тянуть с результатом
  • Румыния — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Нас ждет самый результативный матч Евро-2024?
  • Австрия — Турция. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • Выйдет ли Бразилия в четвертьфинал Кубка Америки?
  • Бразилия — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Румыния — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Австрия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бразилия — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Парагвай
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Рублев — Комесана
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Маррей — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эванс — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры