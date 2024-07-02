Клопп назвал фаворитов Евро-2024 и Кубка Америки-2024

Бывший главный тренерподелился мнением о том, кто может выиграть Евро-2024 и Кубок Америки-2024.

«Сейчас кажется, что Испания могла бы (выиграть Евро). Германия и Франция тоже хороши, но Англия определенно будет лучше.

Прогноз на Кубок Америки? Аргентина, Бразилия, Колумбия, или Уругвай. Я недавно переписывался с Алиссоном, я не могу определиться», — сказал Клопп Liverpool Echo.

Уже определились 3 пары в четвертьфинала Евро-2024 — Германия сыграет с Испанией, Португалия встретится с Францией, а Англия — со Швейцарией. Все прогнозы на матчи Евро-2024 можно посмотреть по этой ссылке.