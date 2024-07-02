ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виллиан ЖозеС детства красно-белый и забивал «Зениту». Бразилец Виллиан заменит «Спартаку» Промеса
    Все новости спорта

    Клопп назвал фаворитов Евро-2024 и Кубка Америки-2024

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Германии Футбол Германии Сборная Франции Футбол Франции Сборная Англии Футбол Англии Кубок Америки 2024 Сборная Аргентины Сборная Бразилии Сборная Колумбии Сборная Уругвая
    Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о том, кто может выиграть Евро-2024 и Кубок Америки-2024.

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «Сейчас кажется, что Испания могла бы (выиграть Евро). Германия и Франция тоже хороши, но Англия определенно будет лучше.

    Прогноз на Кубок Америки? Аргентина, Бразилия, Колумбия, или Уругвай. Я недавно переписывался с Алиссоном, я не могу определиться», — сказал Клопп Liverpool Echo.

  • Топ-10 звезд Евро-2024, на которых надо обратить внимание даже топ-клубам
  • Среди них есть даже представители сборных Румынии и Украины
  • Сегодня

    • Уже определились 3 пары в четвертьфинала Евро-2024 — Германия сыграет с Испанией, Португалия встретится с Францией, а Англия — со Швейцарией. Все прогнозы на матчи Евро-2024 можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды не станут тянуть с результатом
  • Румыния — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Нас ждет самый результативный матч Евро-2024?
  • Австрия — Турция. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • Выйдет ли Бразилия в четвертьфинал Кубка Америки?
  • Бразилия — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Румыния — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Австрия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бразилия — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Парагвай
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Румыния — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Хьюстон Динамо
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Атлетико Паранаэнсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры