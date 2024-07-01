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    Мбаппе: Домой никто не хочет

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    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Бельгии.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Домой никто не хочет. Мы ещё не готовы отправиться на каникулы. Мы готовы, мы знаем, на что подписались, понимаем, что с Бельгией будет очень сложно, но у нас правильная команда, правильные игроки, и весь состав готов к вызову. Покажем это на поле», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

    Напомним, игра между Францией и Бельгией состоится сегодня, 1 июля. Матч начнется в 19:00 мск.

    Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.

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