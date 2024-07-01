Мбаппе: Домой никто не хочет

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
«Домой никто не хочет. Мы ещё не готовы отправиться на каникулы. Мы готовы, мы знаем, на что подписались, понимаем, что с Бельгией будет очень сложно, но у нас правильная команда, правильные игроки, и весь состав готов к вызову. Покажем это на поле», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.
Напомним, игра между Францией и Бельгией состоится сегодня, 1 июля. Матч начнется в 19:00 мск.
Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.