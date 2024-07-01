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    Источник: «Краснодар» планирует пожаловаться в РФС на неэтичное поведение «Зенита»

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    «Краснодар» не планирует вести переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера Джона Кордобы.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    Ранее сообщалось, что «Краснодар» ответил отказом на предложение санкт-петербургского клуба, который серьезно заинтересован в переходе колумбийского нападающего «быков».

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий был недоволен тем, что «Зенит» попытался сначала договориться с Кордобой, из-за чего переговоры между клубами были практически сразу остановлены в довольно жесткой форме.

    По информации «СЭ», «Краснодар» по-прежнему не настроен продавать Кордобу прямым конкурентам.

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    • «Краснодар» рассматривает возможность обращения в РФС, так как считает поведение «Зенита» неэтичным — санкт-петербургский клуб связывается с представителями игроков, не получив разрешения на переговоры.

    Transfermarkt оценивает стоимость Кордобы в 12 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 27 матчей, забил 15 мячей и сделал шесть результативных передач.

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