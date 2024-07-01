Источник: «Краснодар» планирует пожаловаться в РФС на неэтичное поведение «Зенита»

не планирует вести переговоры спо поводу трансфера

Ранее сообщалось, что «Краснодар» ответил отказом на предложение санкт-петербургского клуба, который серьезно заинтересован в переходе колумбийского нападающего «быков».

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий был недоволен тем, что «Зенит» попытался сначала договориться с Кордобой, из-за чего переговоры между клубами были практически сразу остановлены в довольно жесткой форме.

По информации «СЭ», «Краснодар» по-прежнему не настроен продавать Кордобу прямым конкурентам.

«Краснодар» рассматривает возможность обращения в РФС, так как считает поведение «Зенита» неэтичным — санкт-петербургский клуб связывается с представителями игроков, не получив разрешения на переговоры.

Transfermarkt оценивает стоимость Кордобы в 12 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 27 матчей, забил 15 мячей и сделал шесть результативных передач.