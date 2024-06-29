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    Ташуев: В игре сборной Англии нет стиля

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    Известный тренер Сергей Ташуев поделился мнением об игре сборной Англии на Евро-2024.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    В 1/8 финала сборная Англии сыграет 30 июня с командой Словакии.

    «Италия на прошлом чемпионате Европы тоже показывала не самый яркий футбол, но потом стала чемпионом.

    С Англией такая ситуация возможна, потому что футбол незакономерен. Англия не впечатлила тем, что в ее игре не было стиля. Это вопрос к тренерскому штабу.

    Англия играла по схеме, где футболисты не спеша контролировали мяч. Не было креатива и взрыва. Возможно, они не вышли на пик формы.

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    • Критика в сторону сборной Англии оправдана. Ее футбол — не самый смотрибельный. Это не самая интересная команда, несмотря на подбор футболистов.

    Но в плей-офф все возможно. Англия может собраться и показать более яркую игру», — приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

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