Ташуев: В игре сборной Англии нет стиля

Известный тренерподелился мнением об игре сборнойна Евро-2024.

В 1/8 финала сборная Англии сыграет 30 июня с командой Словакии.

«Италия на прошлом чемпионате Европы тоже показывала не самый яркий футбол, но потом стала чемпионом.

С Англией такая ситуация возможна, потому что футбол незакономерен. Англия не впечатлила тем, что в ее игре не было стиля. Это вопрос к тренерскому штабу.

Англия играла по схеме, где футболисты не спеша контролировали мяч. Не было креатива и взрыва. Возможно, они не вышли на пик формы.

Критика в сторону сборной Англии оправдана. Ее футбол — не самый смотрибельный. Это не самая интересная команда, несмотря на подбор футболистов.

Но в плей-офф все возможно. Англия может собраться и показать более яркую игру», — приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».