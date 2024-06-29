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    Швейцария — Италия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2024 Швейцария — Италия

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    Стадия плей-офф Евро-2024 открывается матчем между сборными Швейцарии и Италии. Встреча 1/8 финала состоится в Берлине и начнется в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Швейцария

    Сборная Швейцарии пробилась в плей-офф Евро-2024 благодаря второму месту в группе, в которой также находились Германия, Венгрия и Шотландия. «Красные крестоносцы» одержали одну победу и дважды сыграли вничью, набрав итоговые 5 очков.

    В первом туре сборная под руководством Мурата Якина уверенно обыграла Венгрию со счетом 3:1. В двух следующих матчах швейцарцы поделили очки с Шотландией и Германией. В обоих встречах был зафиксирован счет 1:1.

    Лучшим результатом сборной Швейцарии на чемпионатах Европы стал четвертьфинал Евро-2020. В 1/8 финала была обыграна Франция, а на следующей стадии швейцарцы проиграли Испании.

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    Италия

    Сборная Италии набрала четыре очка в группе с Испанией, Хорватией и Албанией и вышла в плей-офф со второго места. Действующие чемпионы Европы одержали одну победу, сыграли вничью и проиграли с общей разницей мячей 3:3.

    В стартовом туре итальянцы одержали волевую победу над Албанией, пропустив уже на первой минуте — 2:1. Следующий матч завершился минимальным поражением от испанцев (0:1) и в крайнем туре подопечные Лучано Спаллетти вырвали ничью у хорватов (1:1), благодаря которой остались вторыми в группе.

    Сборная Италии является действующим чемпионом Европы. Три года назад на Евро-2020 «Скуадра Адзурра» обыграла в финальном матче англичан. Итальянцы во второй раз в своей истории стали лучшей сборной на Евро, впервые такое случилось в 1968 году.

    Личные встречи

    В 10-ти последних очных матчах сборная Италии одержала 3 победы, Швейцария оказалась сильнее в одном случае и 6 раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Швейцария — Италия с коэффициентом 3.00.

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