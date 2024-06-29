Салиба: Мы не боимся Бельгии, мы вообще никого не боимся

Защитник сборной Франциивысказался о предстоящем матче с Бельгией на Евро-2024.

«Мы не боимся Бельгии, мы вообще никого не боимся. Если и они не боятся нас, тем лучше для них. Мы сделаем все возможное, чтобы победить.

Уверен, они не рады встрече с нами. Да, у них были не лучшие матчи на первом этапе, но мы попали бы в ловушку, если бы подумали, что будет легко. Мы не станем смотреть на них свысока, там есть отличные футболисты.

Я не думаю, что наши команды не в порядке, иначе нас бы в плей-офф не было. Но обе команды способны играть лучше», — цитирует Салиба RTBF.

По итогам группового этапа турнира сборная Франции заняла 2-е место в своей группе с 5-ю очками в активе. В 1/8 финала Евро-2024 национальная команда сыграет против Бельгии 1-го июля.