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    «Крылья Советов» уступили КАМАЗу в товарищеском матче

    «Крылья Советов» — КамАЗ: счет матча 1:2, обзор голов

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    В товарищеском матче КАМАЗ обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1.

    «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»

    В составе команды из Набережных Челнов отличились Павел Горелов и Борис Фартуна. У самарцев забил Франко Ороско.

    Товарищеский матч
    «Крылья Советов» — КАМАЗ — 1:2 (1:1)
    Голы: Ороско, 33 (1:0). Горелов, 39 (1:1). Фартуна, 75 (1:2)«Крылья Советов»: Песьяков (Фролов, 46), Рассказов (Зотов, 46), Гапонов (Лысов, 46), Евгеньев (Ежов, 46, Бобер, 80), Печенин (Костанца, 40. Солдатенков, 70), Витюгов (Рахманович, 46. Цыпченко, 80), Соколов (Бабкин, 46), Иванисеня (Бобер, 40. Попов, 65), Ороско (Грибакин, 46), Гарре (Пушкарев, 46), Шитов (Писарский, 46)
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