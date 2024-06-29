Каладзе: Этот подвиг очень много значит для Грузии и для грузинского народа

«Трудно подобрать правильные слова. Потому что, говоря об истории, мы не можем ограничиваться только спортом, этот подвиг очень много значит для Грузии и для грузинского народа. Менталитет, чувство принадлежности, традиции, флаг. Все это есть в победах сборной. В этом отношении мы похожи на Италию.
Ключи к успеху? Менталитет тренера, дисциплина и тактический подход были безупречны в трех матчах.
Испания? Они фавориты в борьбе за трофей, поэтому на бумаге наша миссия кажется "невыполнимой". Испания играет на автомате, хороша во всех аспектах и имеет несколько талантливых молодых игроков.
Нам придется выжидать, держась на короткой дистанции и создавая плотность с низким блоком в полузащите. Нам нечего терять, и мы хотим играть без страха и опасений. На контратаках мы можем достать кого угодно, и я уверен, что испанцы тоже не будут нас недооценивать», — цитирует Каладзе La Gazzetta dello Sport.