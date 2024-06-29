Каладзе: Этот подвиг очень много значит для Грузии и для грузинского народа

Известный в прошлом грузинский футболистдал комментарий по поводу выступления сборной Грузии на Евро-2024.

«Трудно подобрать правильные слова. Потому что, говоря об истории, мы не можем ограничиваться только спортом, этот подвиг очень много значит для Грузии и для грузинского народа. Менталитет, чувство принадлежности, традиции, флаг. Все это есть в победах сборной. В этом отношении мы похожи на Италию.

Ключи к успеху? Менталитет тренера, дисциплина и тактический подход были безупречны в трех матчах.

Испания? Они фавориты в борьбе за трофей, поэтому на бумаге наша миссия кажется "невыполнимой". Испания играет на автомате, хороша во всех аспектах и ​​имеет несколько талантливых молодых игроков.

Нам придется выжидать, держась на короткой дистанции и создавая плотность с низким блоком в полузащите. Нам нечего терять, и мы хотим играть без страха и опасений. На контратаках мы можем достать кого угодно, и я уверен, что испанцы тоже не будут нас недооценивать», — цитирует Каладзе La Gazzetta dello Sport.