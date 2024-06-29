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    Гримальдо: Мы работаем над тем, чтобы быть готовыми победить Грузию

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    Защитник сборной Испании Алехандро Гримальдо поделился мыслями перед матчем 1/8 финала Евро-2024 с Грузией.

    Алехандро Гримальдо — защитник сборной Испании
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    Алехандро Гримальдо — защитник сборной Испании

    «Давление одинаково, когда ты надеваешь эту футболку — неважно, когда и против кого ты играешь. Потому что это футболка сборной Испании. Если ты оступился на групповом этапе, можешь все исправить. Сейчас это уже не так, а значит, предельно важен подход "пан или пропал".

    Менталитет любого хорошего игрока кроется в том, что он и его команда могут победить кого угодно. Что касается сборной Испании, мы работаем над тем, чтобы быть готовыми победить Грузию, выйти в следующий раунд и показать образцовый футбол в своем исполнении. Настолько, насколько это возможно», — приводит слова Гримальдо официальный сайт УЕФА.

  • Евро-2024 — долгожданный глоток свежего воздуха после однообразного клубного футбола
  • Такое можно увидеть только на уровне сборных
  • Сегодня

    • Матч между сборными Испании и Грузии состоится завтра, 30-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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