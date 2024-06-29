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    Романо: Коутиньо станет игроком «Васко да Гамы»

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    Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо станет игроком бразильской «Васко да Гамы». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Филиппе Коутиньо
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    Филиппе Коутиньо

    Стало известно, что Коутиньо уже согласовал условия контракта с «Васко да Гамой». Полузащитник ожидает расторжения соглашения с «Астон Виллой».

    В прошедшем сезоне Коутиньо выступал за «Аль-Духаиль» из Катара на правах аренды, где провел 24 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.

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    • Напомним, что Коутиньо является воспитанником «Васко да Гамы». За всю свою карьеру 32-летний полузащитник выиграл 11 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.

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