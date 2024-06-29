Романо: Коутиньо станет игроком «Васко да Гамы»

Полузащитникстанет игроком бразильской. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что Коутиньо уже согласовал условия контракта с «Васко да Гамой». Полузащитник ожидает расторжения соглашения с «Астон Виллой».

В прошедшем сезоне Коутиньо выступал за «Аль-Духаиль» из Катара на правах аренды, где провел 24 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, что Коутиньо является воспитанником «Васко да Гамы». За всю свою карьеру 32-летний полузащитник выиграл 11 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.