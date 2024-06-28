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    Карпин: Благодарен руководству РФС за доверие

    Футбол Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал продление контракта с РФС. Новое соглашение специалиста рассчитано на четыре года.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Благодарен руководству РФС за доверие и возможность работать с лучшими игроками страны в течение ближайших четырех лет. Очень надеюсь, что в этом цикле нам предстоят не только товарищеские матчи, но и участие в официальных турнирах.

    Для меня важно, что в текущей ситуации я могу, прежде всего, продолжать работу главным тренером национальной команды России, а также руководить тренерским штабом ФК "Ростов". Хочу поблагодарить РФС и клуб за такую возможность», — цитирует тренера пресс-служба РФС.

    Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России и «Ростове».

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