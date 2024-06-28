Карпин: Благодарен руководству РФС за доверие

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал продление контракта с РФС. Новое соглашение специалиста рассчитано на четыре года.

«Благодарен руководству РФС за доверие и возможность работать с лучшими игроками страны в течение ближайших четырех лет. Очень надеюсь, что в этом цикле нам предстоят не только товарищеские матчи, но и участие в официальных турнирах.

Для меня важно, что в текущей ситуации я могу, прежде всего, продолжать работу главным тренером национальной команды России, а также руководить тренерским штабом ФК "Ростов". Хочу поблагодарить РФС и клуб за такую возможность», — цитирует тренера пресс-служба РФС.

Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России и «Ростове».