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    Самедов: Игра с Испанией будет последней для Грузии на Евро

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    Бывший игрок сборной России Александр Самедов оценил выступление Грузии на Евро-2024.

    Александр Самедов
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    Александр Самедов

    Грузинская команда, впервые участвовавшая в финальной части первенства континента, вышла в плей-офф, где сыграет против Испании в 1/8 финала.

    «Победа Грузии меня удивила. Они молодцы. Выйти в плей-офф — отличный результат. Остается только их поздравить с таким потрясающим исходом.

    Грузины забили гол, а потом дисциплинированно и компактно защищались. Португальцы им не смогли забить, но и результат их устраивал. По мне все закономерно.

    Думаю, Грузия в плей-офф попала на фаворитов этого турнира. Им будет тяжело. Конечно, все возможно, но, скорее всего, это будет их последняя игра на Евро. Для Грузии это все равно успех, а испанцы пойдут дальше. Не думаю, что здесь повторится история сборной России на ЧМ-2018. Это совершенно разные ситуации. В любом случае в каждой паре есть фаворит. Иногда более сильная команда уезжает домой, но в этом случае грузины не смогут пройти такую Испанию. Сейчас они более дисциплинированы и выглядят увереннее», — сказал Самедов Sport24.

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