Петржела: Мне не понравилась игра сборной Чехии

Властимил Петржела Фото: globallookpress.com
Сборная Чехии заняла четвёртое место в турнирной таблице группы F и покинула турнир. Соперниками чехов были национальные команды Португалии, Турции и Грузии.
«Мне не понравилась игра сборной Чехии на этом чемпионате Европы. Она была медленной и не соответствовала современным тенденциям. Это очень разочаровывает», — сказал Петржела «Чемпионату».
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии.