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    Петржела: Мне не понравилась игра сборной Чехии

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    Чешский тренер Властимил Петржела оценил выступление национальной команды на чемпионате Европы 2024 года.

    Властимил Петржела
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    Властимил Петржела

    Сборная Чехии заняла четвёртое место в турнирной таблице группы F и покинула турнир. Соперниками чехов были национальные команды Португалии, Турции и Грузии.

    «Мне не понравилась игра сборной Чехии на этом чемпионате Европы. Она была медленной и не соответствовала современным тенденциям. Это очень разочаровывает», — сказал Петржела «Чемпионату».

    Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии.

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