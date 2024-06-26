Забарный: У Украины есть воля, чтобы собраться и переломить игру

Защитник сборной Украиныпрокомментировал волевые победы сине-желтых.

«Не знаю, может, мы лучше играем после пропущенного? Но на самом деле это нехорошо. Все это прекрасно понимают. Я знаю, что у нас есть характер. Может, с Румынией этого не было видно, но со Словакией я видел, как все выгрызали, выкладывались.

Ошибки бывают: ты можешь пропустить с дальнего удара, можешь забить сам себе — мы видим, сколько автоголов уже на этом Евро. Но важно, что у нас есть воля, чтобы собраться и переломить игру», — приводит слова Забарного официальный сайт УЕФА.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Сегодня, 26 июня, состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Встречу примет стадион «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.