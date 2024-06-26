Сборная Чили сыграет с Аргентиной в рамках второго тура группового этапа Кубка Америки-2024. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Чили

Сборная Чили является двукратным обладателем Кубка Америки. Трофей покорялся команде два раза подряд — в 2015 и 2016 годах. В обоих случаях чилийцы в финале обыгрывали сборную Аргентины.

Во время подготовки к Кубку Америки-2024 сборная Чили приняла участие в трех товарищеских матчах. С одинаковым счетом 3:0 были уверенно обыграны Албания и Парагвай, а игра против французов завершилась поражением в упорной борьбе — 2:3.

В первом туре Копа Америка «красная команда» сыграла вничью с Перу (0:0). Подопечные Рикардо Гарека больше владели мячом, нанесли десять ударов по воротам, но только два из них пришлись в створ.

Аргентина

Сборная Аргентины наряду с Уругваем является самой титулованной командой чемпионата Южной Америки/Кубка Америки. На счету «бело-голубых» 15 побед в данном турнире. Аргентинцы также являются действующими победителями Копы — в 2021 году они одолели бразильцев в финальном матче на «Маракане».

Перед стартом нынешнего Кубка Америки подопечные Лионеля Скалони сыграли четыре товарищеских матча, добившись побед во всех из них. Последовательно были обыграны такие сборные, как Сальвадор (3:0), Коста-Рика (3:1), Эквадор (1:0) и Гватемала (4:1).

В первом туре Кубка Америки Аргентине противостояла сборная Канады. Действующие чемпионы мира и Копы добились сухой победы, забив дважды во втором тайме (2:0). Отличились Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес.

Личные встречи

В 10-ти последних очных матчах сборная Аргентины одержала пять побед, чилийцы оказались сильнее в двух случаях и трижды была зафиксирована ничья.

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