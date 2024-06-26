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    Агент Барбоза посоветовал «Спартаку» отказаться от трансфера нападающего «Бетиса»

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    Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что «Спартак» решил приобрести нападающего испанского «Бетиса» Виллиана Жозе.

    Виллиан Жозе
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    Виллиан Жозе

    Сообщалось, что 32-летний Виллиан Жозе уже подписал контракт со «Спартаком».

    «Конечно, для "Спартака" это усиление. Но я не понимаю, почему скаутинг клуба не ищет более молодых игроков? На рынке много вариантов, есть намного более интересные игроки, в том числе и по возрасту.

    32‑летний игрок будет играть год или два, для клуба в этом нет перспективы. "Спартак" должен смотреть на молодых игроков, которые имеют вес в будущем.

  • Источник: Промес может вернуться в Россию и продлить контракт со «Спартаком»
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    • Вопрос — какая команда строится? На долгосрочную перспективу или на год‑два? Я бы не советовал "Спартаку" подписывать такого игрока, и я бы его не покупал. Никакой перспективы в этом нет», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

    Transfermarkt оценивает стоимость Виллиана Жозе в пять миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в испанской Ла Лиге 33 матча, забил 10 мячей и сделал пять результативных передач.

    Контракт Виллиана Жозе с «Бетисом» рассчитан до июня 2026 года.

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