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    Источник: Промес может вернуться в Россию и продлить контракт со «Спартаком»

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    Нападающий «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время может вернуться в Россию из ОАЭ.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Вопрос возвращения нидерландского футболиста близок к решению на уровне министерств двух государств.

    По информации журналиста Ивана Карпова, «Спартак» подпишет с Промесом новый контракт сразу после того, как он вернется в Россию.

    Действующее соглашение Квинси с московским клубом действует до 30 июня этого года.

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    • Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ.

    В мае появилась информация, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто.

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