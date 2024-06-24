Источник: Промес может вернуться в Россию и продлить контракт со «Спартаком»

Нападающий «Спартака»в ближайшее время может вернуться в Россию из ОАЭ.

Вопрос возвращения нидерландского футболиста близок к решению на уровне министерств двух государств.

По информации журналиста Ивана Карпова, «Спартак» подпишет с Промесом новый контракт сразу после того, как он вернется в Россию.

Действующее соглашение Квинси с московским клубом действует до 30 июня этого года.

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ.

В мае появилась информация, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто.