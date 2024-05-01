Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто

Дело нидерландского форварда «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыто, сообщает «РИА Новости Спорт» . Дополнительной информации источник не предоставил.

Ранее сообщалось, что первое слушание по делу об экстрадиции в Нидерланды нападающего «Спартака» Квинси Промеса может пройти в суде в Дубае онлайн. Сейчас нидерландский футболист находится под арестом в ОАЭ.

29 февраля нападающего не пустили в самолёт вместе с другими футболистами московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.