Санчо может продолжить карьеру в «Барселоне»

Руководствопредлагалоподписать полузащитника. Об этом сообщает Diario Sport.

Стало известно, что пару месяцев назад боссы «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» встретились и «манкунианцы» попытались продать Санчо, но получили отказ.

Руководство «красных дьяволов» надеялось совершить обмен игроками. После этого дортмундская «Боруссия» и «Ювентус» уже отказались подписывать полузащитника, шансы на переход в «Барселону» возросли. «Сине-гранатовые» готовы взять Санчо в аренду.

В прошедшем сезоне полузащитник выступал за «Боруссию» на правах аренды, где провел 21 матч во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.