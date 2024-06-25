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    Санчо может продолжить карьеру в «Барселоне»

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    Руководство «Манчестер Юнайтед» предлагало «Барселоне» подписать полузащитника Джейдона Санчо. Об этом сообщает Diario Sport.

    Джейдон Санчо
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    Джейдон Санчо

    Стало известно, что пару месяцев назад боссы «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» встретились и «манкунианцы» попытались продать Санчо, но получили отказ.

    Руководство «красных дьяволов» надеялось совершить обмен игроками. После этого дортмундская «Боруссия» и «Ювентус» уже отказались подписывать полузащитника, шансы на переход в «Барселону» возросли. «Сине-гранатовые» готовы взять Санчо в аренду.

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