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    Рангник: Невероятно финишировать на вершине группы, которая была самой сложной

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    Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подвел итоги матча Евро-2024 против команды Австрии (3:2).

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «Невероятно финишировать на вершине группы, которая была самой сложной, если судить по коэффициентам УЕФА. Мы начали с неудачного автогола в игре с Францией, справились со всем давлением, которое оказывалось на нас, когда играли с Польшей. А затем стали победителем группы — это нечто особенное»

    Эта игра показала нам, какие альтернативы у нас есть, когда игроки, которых считают незаменимыми, не входят в стартовый состав«, — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

    По итогам группового этапа Евро-2024 Австрия вышла в плей-офф, заняв 1-е место в своей группе с 6-ю баллами в активе. Нидерланды расположились на 3-й позиции (4 балла).

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