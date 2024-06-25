Рангник: Невероятно финишировать на вершине группы, которая была самой сложной

Главный тренер сборной Австрииподвел итоги матча Евро-2024 против команды Австрии (3:2).

«Невероятно финишировать на вершине группы, которая была самой сложной, если судить по коэффициентам УЕФА. Мы начали с неудачного автогола в игре с Францией, справились со всем давлением, которое оказывалось на нас, когда играли с Польшей. А затем стали победителем группы — это нечто особенное»

Эта игра показала нам, какие альтернативы у нас есть, когда игроки, которых считают незаменимыми, не входят в стартовый состав«, — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

По итогам группового этапа Евро-2024 Австрия вышла в плей-офф, заняв 1-е место в своей группе с 6-ю баллами в активе. Нидерланды расположились на 3-й позиции (4 балла).