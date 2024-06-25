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    Мусиала высказался о победе сборной Германии в группе А на Евро-2024

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    Футболист сборной Германии Джамал Мусиала отреагировал на победу национальной команды в группе A чемпионата Европы — 2024.

    Джамал Мусиала
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    Джамал Мусиала

    «Важная победа. Сосредоточимся на плей-офф», — написал Мусиала в социальных сетях.

    Напомним, в воскресенье, 23 июня, состоялся матч между сборными Германии и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Матч закончился со счётом 1:1. Германия, таким образом, стала победителем группы A, набрав 7 очков.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

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