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    Левандовский: Этот Евро показал нам, что не нужно бояться, играя против более крупных команд

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    Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский подвел итоги группового этапа Евро-2024.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Этот Евро показал нам, что не нужно бояться, играя против более крупных команд. Мы можем побеждать. Мы хорошо играли против Нидерландов, а теперь и против Франции. Это хороший урок на будущее.

    Франция — один из фаворитов этого Евро, поэтому мы должны сделать выводы из этой игры», — приводит слова Левандовского официальный сайт УЕФА.

    По итогам группового этапа Евро-2024 Франция заняла 2-е место в своей группе с 5-ю очками в активе и вышла в плей-офф турнира. Польша расположилась на последней 4-й позиции с 1-м баллом и закончила свое выступление на Евро.

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