Левандовский: Этот Евро показал нам, что не нужно бояться, играя против более крупных команд

Нападающий сборной Польшиподвел итоги группового этапа Евро-2024.

«Этот Евро показал нам, что не нужно бояться, играя против более крупных команд. Мы можем побеждать. Мы хорошо играли против Нидерландов, а теперь и против Франции. Это хороший урок на будущее.

Франция — один из фаворитов этого Евро, поэтому мы должны сделать выводы из этой игры», — приводит слова Левандовского официальный сайт УЕФА.

По итогам группового этапа Евро-2024 Франция заняла 2-е место в своей группе с 5-ю очками в активе и вышла в плей-офф турнира. Польша расположилась на последней 4-й позиции с 1-м баллом и закончила свое выступление на Евро.