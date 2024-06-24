Локателли может перейти в «Марсель»

Хавбек «Ювентуса»может стать игроком «Марселя», сообщает интернет-издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, есть вероятность, что футболист покинёт клуб этим летом. Ранее сообщалось, бывший главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби уже подписал контракт с «Марселем», и специалист является поклонником таланта полузащитника и заинтересован в том, чтобы пригласить его в свой новый клуб.

Напомним, 26-летний футболист выступает за «Старую синьору» с сезона-2021/2022. За это время Локателли принял участие в 132 матчах за клуб, в которых отметился четырьмя голами и 13 результативными передачами.

Календарь и таблица Серии А

Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года.