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    Локателли может перейти в «Марсель»

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    Хавбек «Ювентуса» Мануэль Локателли может стать игроком «Марселя», сообщает интернет-издание La Gazzetta dello Sport.

    Мануэль Локателли
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    Мануэль Локателли

    По информации источника, есть вероятность, что футболист покинёт клуб этим летом. Ранее сообщалось, бывший главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби уже подписал контракт с «Марселем», и специалист является поклонником таланта полузащитника и заинтересован в том, чтобы пригласить его в свой новый клуб.

    Напомним, 26-летний футболист выступает за «Старую синьору» с сезона-2021/2022. За это время Локателли принял участие в 132 матчах за клуб, в которых отметился четырьмя голами и 13 результативными передачами.

    Календарь и таблица Серии А

    Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года.

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