Германия ушла от поражения со Швейцарией, Венгрия вырвала победу у Шотландии

В матче третьего тура группы Ане смогла удержать победу со— 1:1.

Уже на 17-й немцы открыли счет после точного удара Роберта Андриха, но позже он был отменен после просмотра VAR.

Зато гол Швейцарии был на 28-й минуте забит по правилам. Автором забитого мяча Дан Ндойе, а голевую передачу ему отдал Ремо Фройлер.

После перерыва Юлиан Нагельсман сделал серию замен, Германия полностью доминировала на поле, но пробить Яна Зоммера смогла лишь в компенсированное время.

Автором забитого мяча стал нападающий Никлас Фюллькруг, голевую передачу ему отдал Давид Раум.

Футбол. Евро-2024. Группа A Швейцария — Германия 1:1 Голы: 1:0 Дан Ндой (28'), 1:1 Никлас Фуллкруг (90 + 2') Швейцария: Ян Зоммер, Фабиан Шер, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Сильван Видмер, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Михел Эбишер, Фабиан Ридер (Рубен Варгас, 65'), Дан Ндой (Зеки Мохамед Амдуни, 65'), Брил Эмболо (Квандво Дуа, 65') Германия: Мануэль Нойер, Максимилиан Миттельштадт (Давид Раум, 61'), Жонатан Та (Нико Шлоттербек, 61'), Антонио Рюдигер, Йозуа Киммих, Кай Хаверц, Флориан Вирц (Лерой Зане, 76'), Илкай Гюндоган, Джамал Мусиала (Никлас Фуллкруг, 76'), Тони Кроос, Роберт Андрих (Максимилиан Байер, 65') Предупреждения: Дан Ндой (25'), Жонатан Та (38'), Гранит Джака (67'), Сильван Видмер (81')

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В параллельной встрече Шотландия уступила Венгрии, пропустив решающий мяч перед финальным свистком — 0:1.

Преимуществом в матче владели венгры, они создали больше опасных моментов, гораздо чаще били по воротам, но пробить голкипера шотландцев Ангуса Ганна получилось только на 90+10-й минуте.

Три очка Венгрии принес точный удар нападающего Кевина Чобота.

Футбол. Евро-2024. Группа A Шотландия — Венгрия 0:1 Гол: 0:1 Кевин Чобот (90 + 10') Шотландия: Ангус Ганн, Энтони Ралстон (Райан Кристи, 83'), Джек Хендри, Грант Хэнли, Скотт Маккена, Эндрю Робертсон (Льюис Морган, 89'), Джон МакГинн (Стюарт Армстронг, 76'), Билли Гилмор (Кенни Маклин, 83'), Каллум Макгрегор, Скотт МакТоминай, Че Адамс (Лоуренс Шанклэнд, 76') Венгрия: Петер Гулачи, Милош Керкез (Жолт Надь, 86'), Бендегуз Болла (Кевин Чобот, 86'), Мартон Дардаи (Аттила Салаи, 74'), Вилли Орбан, Эндре Ботка, Доминик Собослаи, Роланд Шаллаи, Андраш Шефер, Барнабаш Варга (Мартин Адам, 74'), Каллум Стайлз (Адам Надь, 61') Предупреждения: Каллум Стайлз (18'), Вилли Орбан (26'), Андраш Шефер (44'), Скотт МакТоминай (50'), Ласло Кляйнхайслер (75'), Кевин Чобот (90 + 11')

Таким образом, победителем группы А с 7 очками стала Германия. Второе место у Швейцарии (5). Они будут играть в 1/8 финала. Третья строчка досталась Венгрии(3), она имеет шанс отобраться в плей-офф, а Шотландия (1) вылетает с Евро-2024.