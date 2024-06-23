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    Непомнящий: Грузия сыровата для выхода в плей-офф

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    Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказал мнение, что сборной Грузии пока рано выходить из группы.

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Шансы сборной Грузии выйти из группы практически равны нулю. Команда все‑таки еще сыровата для решения таких больших задач. И даже Кварацхелия не справился с давлением крупного турнира. От него на этом Евро ждали большего.

    Но не будем забывать, что Грузия — дебютант турнира. Думаю, болельщики уже довольны тем, что команда смогла набрать хотя бы одно очко, — сказал Непомнящий "Матч ТВ".

    Календарь и таблица Евро-2024

    На Евро-2024 Грузия сыграла два матча. В первом туре она уступила Турции (1:3), а затем сыграла вничью с Чехией (1:1). В третьем матче на турнире ей предстоит игра с Португалией, игра пройдет 26 июня.

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