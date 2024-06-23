Непомнящий: Грузия сыровата для выхода в плей-офф

Известный российский тренервысказал мнение, что сборной Грузии пока рано выходить из группы.

«Шансы сборной Грузии выйти из группы практически равны нулю. Команда все‑таки еще сыровата для решения таких больших задач. И даже Кварацхелия не справился с давлением крупного турнира. От него на этом Евро ждали большего.

Но не будем забывать, что Грузия — дебютант турнира. Думаю, болельщики уже довольны тем, что команда смогла набрать хотя бы одно очко, — сказал Непомнящий "Матч ТВ".

Календарь и таблица Евро-2024

На Евро-2024 Грузия сыграла два матча. В первом туре она уступила Турции (1:3), а затем сыграла вничью с Чехией (1:1). В третьем матче на турнире ей предстоит игра с Португалией, игра пройдет 26 июня.