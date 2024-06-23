Кирьяков: Лукаку не стоит обращать внимание на издевательские сообщения в соцсетях

Бывший российский футболиствысказался об игре нападающего сборной Бельгии. Напомним, за два тура группового этапа арбитры отменили уже три забитых мяча форварда.

«Я не обращаю внимания на отменённые голы Лукаку. В футболе так бывает. А сколько он ещё не забил и имел моментов? У нападающих бывают периоды, когда мяч просто не хочет идти в ворота. А если он идёт, то мы видим, что судейские решения отменяют голы. Но эти решения оправданны — VAR подтверждает.

Всё равно видно, что Лукаку довольно серьёзное оружие у бельгийцев. Если поначалу были определённые проблемы, то в игре с Румынией мы видели, сколько он двигался, как он топтал оборону соперника, имел моменты. Он приносит много пользы своей сборной. Прежде всего, ему не стоит обращать внимание на издевательские сообщения и движения в социальных сетях. Лукаку — основной форвард Бельгии, а она ещё не сказала последнего слова», — сказал Кирьяков «Чемпионату».