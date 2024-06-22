Ван Дейк: Я расстроен, но в то же время горжусь командой — парни отдали все силы на поле

Защитник сборной Нидерландовподвел итог матча с Францией (0:0) на Евро-2024.

«Я расстроен, но в то же время горжусь командой — парни сегодня отдали все силы на поле, особенно в защите, благодаря чему мы не пропустили. Очевидно, что Франция с таким составом способна создавать очень опасные моменты. Так и было, но мы четко продолжали обороняться.

Понятно, что следующий матч с Австрией будет сложным по ряду причин. Интенсивность будет очень высокой. Сейчас нужно отдохнуть, а затем проанализировать соперника и понять, где мы можем ему навредить. Сфокусируемся на этом», — цитирует ван Дейка официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2024

Таким образом, позиции команд в турнирной таблице группы D остались прежними: Нидерланды (4 очка) — первые, Франция (4) — вторая.

В последнем туре Нидерланды сыграют с Австрией, а Франции будет противостоять Польша. Обе игры состоятся 25 июня.