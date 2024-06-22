Коман: Когда мы станем эффективнее в атаке и почувствуем ритм, все станет намного лучше

Полузащитник сборной Францииподвел итог матча против Нидерландов (0:0).

«Хороший матч, мы создали много моментов. К сожалению, реализовать их не удалось, но мы довольны ничьей. Нидерландцам удалось немного надавить на нас, но не думаю, что они заставили нас сильно волноваться.

Мы выглядим неплохо, не пропустили ни одного гола за два матча, надо продолжать в том же духе. Когда мы станем эффективнее в атаке и почувствуем ритм, все станет намного лучше», — приводит слова Комана официальный сайт УЕФА.

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Таким образом, позиции команд в турнирной таблице группы D остались прежними: Нидерланды (4 очка) — первые, Франция (4) — вторая.

В последнем туре Нидерланды сыграют с Австрией, а Франции будет противостоять Польша. Обе игры состоятся 25 июня.