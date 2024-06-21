Флик попросил «Барсу» подписать одного из лидеров «Байера»

Защитник «Байера» и сборной Нидерландовможет продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

По информации Catalunya Ràdio, 23-летний футболист находится в списке трансферных целей «Барселоны».

Источник утверждает, что в подписании Фримпонга заинтересован новый главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик.

Ранее сообщалось, что в контракте Джереми с «Байером» указана сумма отступных, которая составляет 40 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Фримпонга в 50 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Германии 31 матч, забил девять мячей и сделал девять результативных передач.