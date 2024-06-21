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    Флик попросил «Барсу» подписать одного из лидеров «Байера»

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    Защитник «Байера» и сборной Нидерландов Джереми Фримпонг может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

    Джереми Фримпонг
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    Джереми Фримпонг

    По информации Catalunya Ràdio, 23-летний футболист находится в списке трансферных целей «Барселоны».

    Источник утверждает, что в подписании Фримпонга заинтересован новый главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик.

    Ранее сообщалось, что в контракте Джереми с «Байером» указана сумма отступных, которая составляет 40 миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Фримпонга в 50 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Германии 31 матч, забил девять мячей и сделал девять результативных передач.

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