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    Чернышов о сборной Сербии: Нет дисциплины и собранности

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    Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением об игре сборной Сербии на Евро-2024.

    Иван Илич — игрок сборной Сербии
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    Иван Илич — игрок сборной Сербии

    «Давно задаюсь вопросом, что случается с сербами в финальной части чемпионата мира или Европы. Я спрашивал у них, почему Хорватия может пройти дальше, а у вас проблемы. У них футболисты выступают в ведущих европейских клубах, но и у Сербии тоже.

    Они говорят, что это из-за их менталитета — могут обыграть любую команду на отборе, а в финальной части расслабляются. Главное для них, что попали, а дальше, как получится. Нет дисциплины и собранности. Это повторяется из турнира в турнир. Ждём всегда от сербов больше, чем они показывают.

    Сейчас прекрасная команда, хорошее поколение. Много футболистов, которые в составе юниорской команды побеждали на юниорском чемпионате мира. Очень трусливо сыграли первый матч с Англией, просто отдали инициативу в первом тайме. Во втором же добавили, но было поздно.

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    • Со Словенией казалось, что принципиальный матч, нужно проявить характер. Но Сербия подверженна внешним раздражителем — отреагировали на ситуацию с оскорблением. Если их обидеть, они перестают концентрироваться на главном. Может, пользуются этой ситуацией», — сказал Чернышов Чемпионату.

    После 2-х туров Сербия занимает последнее 4-е место в группе на Евро-2024 С с 1-м очком в активе. В следующем матче сборная сыграет против Дании 25-го июня.

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