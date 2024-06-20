Стала известна главная трансферная цель «Барселоны»

Нико Уильямс Фото: globallookpress.com
По данным журналиста Sport.es Иван Сан Антонио, немецкий специалист остановился на кандидатуре вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса. Но сам трансфер дорогостоящий и каталонский клуб вряд ли сможет его потянуть.
Вторым выбором в списке Флика значится полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо, являющийся воспитанником «Барселоны», но покинувший команду в раннем возрасте.
Нико Уильямс в прошлом сезоне сыграл 39 матчей, забил восемь мячей и отдал 19 голевых передач. На интернет-портале Transfermarkt его цена составляет € 60 млн.