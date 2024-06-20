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    Джуд БеллингемДания — Англия. Онлайн
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    Стойкович: Мы не останавливались и не хотели мириться с поражением от Словении

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    Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович подвел итог матча со Словенией (1:1) на Евро-2024.

    Драган Стойкович
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    Драган Стойкович

    «Мы не сдавались и верили в себя до самого конца. Нам удалось создать столько моментов, но не могли забить в основное время. Мы не останавливались и не хотели мириться с поражением от Словении. В итоге это принесло свои плоды.

    Наша статистика намного лучше, начиная от созданных моментов и заканчивая ударами в створ ворот. Но голы — это то, что действительно имеет значение. Важно, что мы добились этой ничьей, хотя стартовый состав показывает, что нашей идеей было побеждать, забивать голы и играть в привлекательный, атакующий футбол», — приводит слова Стойковича пресс-служба УЕФА.

    Теперь в активе сборной Словении два очка. В третьем туре команда сразится с Англией.

    У Сербии один набранный балл. В заключительной встрече сборная сыграет против Дании. Оба матча пройдут 25 июня.

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