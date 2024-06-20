Стойкович: Мы не останавливались и не хотели мириться с поражением от Словении

Главный тренер сборной Сербииподвел итог матча со Словенией (1:1) на Евро-2024.

«Мы не сдавались и верили в себя до самого конца. Нам удалось создать столько моментов, но не могли забить в основное время. Мы не останавливались и не хотели мириться с поражением от Словении. В итоге это принесло свои плоды.

Наша статистика намного лучше, начиная от созданных моментов и заканчивая ударами в створ ворот. Но голы — это то, что действительно имеет значение. Важно, что мы добились этой ничьей, хотя стартовый состав показывает, что нашей идеей было побеждать, забивать голы и играть в привлекательный, атакующий футбол», — приводит слова Стойковича пресс-служба УЕФА.

Теперь в активе сборной Словении два очка. В третьем туре команда сразится с Англией.

У Сербии один набранный балл. В заключительной встрече сборная сыграет против Дании. Оба матча пройдут 25 июня.