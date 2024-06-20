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    Словения — Сербия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Евро-2024 Словения — Сербия

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    Душан Влахович
    В группе C на Евро-2024 состоится матч второго тура, в котором сборная Словении сыграет с Сербией. Следить за ходом встречи в Мюнхене можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Словения

    Сборная Словении начала своё участие в Евро-2024 с ничьей 1:1 против Дании. Игра получилась напряжённой, с обоюдными атаками и моментами у обеих ворот. Гол за словенцев забил защитник Эрик Янжа, отличившись на 77-й минуте.

    Квалификация на Евро-2024 для Словении завершилась триумфом. Команда заняла второе место в своей группе, уступив только Дании, и обеспечила себе место в финальной стадии турнира, победив в решающем матче Казахстан со счётом 2:1.

    В групповом этапе Евро-2024 Словении предстоит сыграть ещё с Сербией и Англией. Матч против Сербии будет проведён на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, а встреча с Англией пройдёт на стадионе в Кёльне. Учитывая нынешнюю форму и уровень игры, у Словении есть все шансы на выход из группы, особенно если удастся показать такую же решительность и командный дух, как в матче с Данией.

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    Сербия

    В первом туре Евро-2024 сборная Сербии встретилась с командой Англии и потерпела поражение со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Джуд Беллингем на 13-й минуте. Игра получилась напряженной, сборная Сербии владела мячом 47% времени, однако не смогла реализовать свои моменты.

    Сербия квалифицировалась на Евро-2024, заняв второе место в своей группе, пропустив вперед лишь Венгрию. В восьми матчах отбора сербы одержали четыре победы и по два раза сыграли вничью и проиграли.

    На групповом этапе Евро-2024 сборной Сербии предстоит сыграть с командами Словении и Дании. Оба матча пройдут на «Альянц Арене» в Мюнхене.

    Личные встречи

    Сборные Словении и Сербии четырежды встречались между собой. У каждой из команд по одной победе, в двух случаях была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Словения — Сербия с коэффициентом 2.14.

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