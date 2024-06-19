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    Мартинес: Мы верили и проявили потрясающий характер

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Чехии Сборная Португалии Португалия
    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о победе в матче с Чехией (2:1).

    Роберто Мартинес
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    Роберто Мартинес

    «В футболе бывает так, что если команда борется, то у нее все складывается хорошо. У сборной Чехии было много проблем с тем, чтобы контролировать игру. Они не хотели этого, но наши действия вынудили их обороняться глубоко.

    Сегодня дело было не в технике и не в тактике, а в стойкости. Мы впервые одержали волевую победу. Мы верили и проявили потрясающий характер. Команда продемонстрировала то, что жизненно важно для проявления своего таланта и побед.

    У нас было 13 угловых, у Чехии — 0. Если команда забивает первой, в итоге голов может быть 3 или 4. И мне понравился наш характер, понравилась стойкость.

    Атмосфера была потрясающей, наши фанаты не заслуживали поражения», — приводит слова Мартинеса Record.

    Календарь и таблица Евро-2024

    После этого матча Португалия занимает второе место в группе F с 3 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против Турции 22-го июня. Чехия, у которой нет очков и третья строчка, в тот же день встретится с Грузией.

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