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    Тренер Хорватии: Мы все еще в игре — все в наших руках

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    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался об упущенной победе в матче группового этапа Евро-2024 с Албанией (2:2).

    Златко Далич
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    Златко Далич

    «Было нелегко. Очень сложный матч, два разных тайма. Мы сделали все возможное, приложили много усилий, чтобы повести в счете 2:1, и в конце мы пропустили этот гол. Главное, что мы все еще в игре — все в наших руках, второй тайм обнадеживает. Начало получилось очень плохим. Во втором тайме мы смотрелись лучше, это обнадеживает.

    Что не получилось в 1-м тайме? Первая половина была очень медленной и вязкой, мы делали слишком много передач, медленно переходили из обороны в атаку. Во втором тайме мы выпустили более быстрых игроков.

    Второй гол Албании был неожиданным? Да. В течение 45 минут вы прижимаете соперника, не давая им перейти центр поля, а затем в последние пять минут все снова меняется, и мы допускаем, когда они забивают из контратаки при счете 2:1. У нас было много проблем в обороне.

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    • Доволен ли я отношением игроков? Дело не в отношении, я не могу сказать, что кому-то не хватало желания или старания, но это не сработало. Мы были слишком медленными. Во втором тайме все изменилось, мы сделали все, чтобы вернуться, но снова пропустили. Второй тайм — это ориентир? Думаю, да. Мы должны были играть именно так, но мне жаль, что мы потеряли очки без необходимости. Так не должно было быть, это ошибка», — сказал Далич Telesport.

    После этого матча сборная Хорватии занимает последнее 4-е место в своей группе с 1-м очком в активе. В следующем матче команда сыграет против Италии 24-го июня.

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