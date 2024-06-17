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    Жоау ФеликсТрансферный дайджест. 11-17 июня
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    «Атлетико» может подписать лидера «Челси»

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    Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

    Конор Галлахер
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    Конор Галлахер

    По информации Relevo, в подписании английского футболиста заинтересован мадридский «Атлетико».

    Источник утверждает, что испанский клуб уже связывался с руководством «Челси» по поводу трансфера 24-летнего хавбека.

    Ранее сообщалось, что «Челси» может продать Галлахера и еще некоторых игроков, чтобы избежать нарушения финансовых правил английской Премьер-лиги.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Галлахера в 50 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в АПЛ 37 матчей, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.

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