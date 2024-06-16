Тотти: Желаю де Росси стать Фергюсоном «Ромы»

Легендавысказался о нынешнем наставнике римлян

«У нас с де Росси особые отношения, мы выросли вместе. Во главе "Ромы" он несет большую ответственность. Он знает, с чем придется столкнуться и какой путь выбрать. Мы все близки к нему. У него было три месяца очень высокого уровня и отличных результатов. "Рома" счастлива с Даниэле.

Желаю ему стать Фергюсоном "Ромы". Де Росси заслуживает этого, он отличный тренер. Теперь посмотрим, что клуб будет с ним делать. Думаю, ему предоставят конкурентоспособный состав, чтобы вернуться в Лигу чемпионов.

Цель на сезон — вернуться в Лигу чемпионов, а потом, когда у нас будет другой характер, обновленные перспективы, мы сможем снова подумать о скудетто», — цитирует Тотти Sport Mediaset.

Легенда «Ромы» Франческо Тотти высказался о нынешнем наставнике римлян Даниэле Де Росси