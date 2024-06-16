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    Харри КейнСербия — Англия. Онлайн
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    • Кейн выйдет в стартовом составе Англии на матч Евро-2024 с Сербией
  • 20:52
    • Словения и Дания поделили очки в матче Евро-2024
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    Кек: Два тайма были очень разными, и я считаю, что результат справедлив

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    Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек высказался о матче против Дании (1:1).

    Матьяж Кек
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    Матьяж Кек

    «Когда болельщики помогают тебе таким образом, когда ты видишь столько улыбающихся лиц в течение дня, когда даже болельщики соперников проявляют к тебе уважение, я счастлив быть частью этого зрелища. Я благодарю их всех. Два тайма были очень разными, и я считаю, что результат справедлив. Мы проявили к ним слишком много уважения в первом тайме, а затем нам удалось освободиться от этого, и наша игра выглядела намного лучше. Мы играли против очень хорошей команды, но, думаю, мы поступили наивно после того, как пропустили.

    Многие из моих футболистов никогда не играли на таких крупных соревнованиях. Когда мы увидели, что сегодня что-то возможно, они начали играть. Я думаю, мы научимся этому. Когда команда проведет свой второй или третий крупный турнир, она с самого начала будет намного сильнее», — приводит слова Кека официальный сайт УЕФА.

    После этого матча Словения занимает 1-е место в группе С (1 балл). В следующем матче сборная встретится с Сербией 20-го июня.

    Дания — на 2-й позиции в своей группе (1). В следующей встрече сборная сыграет против Англии 20-го числа.

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