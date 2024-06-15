Руис: Как команда, мы добились всего, чего хотели, и это важно

Полузащитник сборной Испаниивысказался о матче с Хорватией (3:0) в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

«Самое главное, что мы победили. Была важна результативная передача, но не менее важен и гол. Я считаю, что команда выступила очень хорошо. Мы сделали то, что хотели, и очень много для этого работали. Как команда, мы добились всего, чего хотели, и это важно», — приводит слова Руиса официальный сайт УЕФА.

Испания набрала 3 очка и возглавила группу В. У Хорватии нет баллов и последняя строчка.

В следующем туре Хорватия 20 июня сыграет против Испании, а Хорватия 19 числа сразится с Албанией.