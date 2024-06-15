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    Орлов: Латышонок? «Зенит» сделал хорошее приобретение

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    Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе Евгения Латышонка в «Зенит».

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Cчитаю, "Зенит" сделал хорошее приобретение, пригласив вратаря "Балтики" Латышонка. Евгений здорово себя зарекомендовал в минувшем сезоне, играл и ярко, и довольно эффективно.

    Думаю, это усиление. Вспомните, когда "Зенит" брал Адамова, тот являлся третьим номером в "Краснодаре". А Латышонок имел постоянную игровую практику, набрался опыта, не стушевался в РПЛ. Весьма перспективный парень. Питерцы в принципе укомплектовали вратарскую линию. Остался опытный Кержаков, который держит свой уровень. Есть Адамов. Играл не без ошибок, но и выручал сине-бело-голубых. Теперь присоединился и Латышонок.

    Некоторые считают, что "Зениту" следовало вернуть Лунева? Нет, не надо. Латышонок перспективнее. А опыт — дело наживное. Теперь все зависит от самого голкипера. Ведь почему-то российские игроки "Зенита", да и не только этого клуба, не прогрессируют, остановились в своем развитии. Скажу больше: сидят с русским паспортом и деградируют», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

    В прошедшем сезоне Латышонок провел за «Балтику» 26 матчей в РПЛ, в которых пропустил 38 голов.

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