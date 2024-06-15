Модрич о своем будущем в «Реале»: Вы всё узнаете и очень скоро

Полузащитники сборной Хорватиивысказался о своем будущем в летнее трансферное окно.

«Вы всё узнаете и очень скоро. Сейчас мне необходимо сосредоточиться на сборной Хорватии. Когда придёт время, все всё узнают, больше я не могу сказать.

Моя форма? Я в порядке, как физически, так и ментально. Это был сезон, в котором я играл не столько, сколько привык. Но также у меня было много матчей, играя в которых, я доказывал, что всё ещё нахожусь на хорошем уровне. Уже жду начала Евро», — приводит слова Модрича ESPN.

Напомним, что полузащитник сыграет за сборную Хорватии на Евро-2024. Первый матч группового этапа команда проведет против Испании сегодня, 15-го июня в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.