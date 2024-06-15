Далич: Хорватии не хватало энергии и агрессии

Главный тренер сборной Хорватиивысказался о матче против Испании (0:3).

«Не лучший старт, но я поздравляю Испанию с победой. Нам не хватало энергии и агрессии, первый гол стал следствием ошибки.

Хуже всего то, что мы пропустили в добавленное к первому тайму время после углового. Это непозволительно, после этого исход игры был ясен.

Мы проанализируем, что пошло не так. Мы давали соперникам много времени и пространства — за это нас и наказали.

Надо сосредоточиться на оставшихся двух матчах и постараться их выиграть», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

Испания набрала 3 очка и возглавила группу В. У Хорватии нет баллов и последняя строчка.

В следующем туре Хорватия 20 июня сыграет против Испании, а Хорватия 19 числа сразится с Албанией.