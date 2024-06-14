Кроос: Победа на Евро-2024 стала бы идеальным завершением моей карьеры

Полузащитник сборной Германиивысказался о том, что Евро-2024 станет последним турниром в его карьере.

«Конечно, победа на Евро этим летом стала бы идеальным завершением моей карьеры. Но я реалист и знаю, что будет нелегко.

В то же время я понимаю, насколько особенной стала бы победа на глазах у наших фанатов. Однако для этого многое должно сойтись. Мы сосредоточены на том, чтобы показать свой максимум, и тогда станет понятно, каких успехов мы добьемся», — приводит слова Крооса FourFourTwo.

Сборная Германии сыграет на домашнем Евро в группе А против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.