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    Кроос: Победа на Евро-2024 стала бы идеальным завершением моей карьеры

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    Полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался о том, что Евро-2024 станет последним турниром в его карьере.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «Конечно, победа на Евро этим летом стала бы идеальным завершением моей карьеры. Но я реалист и знаю, что будет нелегко.

    В то же время я понимаю, насколько особенной стала бы победа на глазах у наших фанатов. Однако для этого многое должно сойтись. Мы сосредоточены на том, чтобы показать свой максимум, и тогда станет понятно, каких успехов мы добьемся», — приводит слова Крооса FourFourTwo.

    Сборная Германии сыграет на домашнем Евро в группе А против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

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