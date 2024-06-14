Кроос назвал сборную Шотландии неприятной командой

Полузащитник сборной Германииподелился ожиданиями от матча св первом туре группового этапа Евро-2024.

«Я разговаривал с моими товарищами по "Реалу" (из сборной Испании), которые играли против Шотландии в отборочном турнире и проиграли ей.

Они сказали, что это очень неприятная команда, физически очень сильная. Очень компактная команда с хорошей защитой. Так что мы более чем осведомлены о сопернике», — приводит слова Крооса «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Германия — Шотландия

Матч Германия — Шотландия пройдет 14 июня в Мюнхене, начало — в 22:00 мск.