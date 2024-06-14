Тульский «Арсенал» покидают пять игроков

Официальный сайт клуба Первой лиги чемпионата России по футболу тульскогообъявил о расставании с пятью игроками.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дмитрий Барков Фото: arsenaltula.ru

Это хавбеки Владислав Левин и Алекс Мацукатов, защитники Марин Карамарко и Константин Нижегородов, а также нападающий Дмитрий Барков.

«ПФК "Арсенал" благодарит футболистов за работу и желает им успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

29-летний Левин сыграл за туляков 29 матчей, забил 2 гола, сделал 4 ассиста. 31-летний Барков провел 25 матчей и забил пять мячей. 25-летний Мацукатов принял участие в 10 матчах.

26-летний хорват Марин Карамарко сыграл всего 4 встречи, а 23-летний Нижегородов — 15 игр.