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    Мбаппе: Я хочу выиграть чемпионат Европы

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    Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о предстоящем выступлении на чемпионате Европы — 2024 в Германии в составе национальной команды.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Это будет невероятный опыт. Еще одна возможность вписать главу в историю моей страны. Я буду готов. Все знают, что выиграть чемпионат Европы очень сложно. Все команды очень сильные. У нас сумасшедшая группа, но мы готовы к этому.

    Я хочу выиграть чемпионат Европы. Это единственный трофей, который я ещё не выиграл со сборной», — приводит слова Мбаппе Football on TNT Sports в социальной сети X (ранее Twitter).

    25-летний нападающий Килиан Мбаппе провёл за сборную Франции 79 матчей, в которых забил 47 голов и выполнил 33 результативных паса.

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